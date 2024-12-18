أسعار النفط الخليجي ترتفع مدعومة بتراجع الإمدادات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في دول الخليج، بالتزامن مع ما تشهده أسواق النفط في الشرق الأوسط من تراجع في الإمدادات، وسط اعتزام الإمارات تقليص مبيعاتها من الخام، وتعثر الصادرات الإيرانية نتيجة العقوبات.

ارتفاع أسعار عدد من نفوط الشرق الأوسط الرئيسية

ووفقًا لـ «بلومبرج» ارتفعت أسعار عدد من نفوط الشرق الأوسط الرئيسية، بحسب تجار يتعاملون في نفط المنطقة الذي يتسم بأنه عالي الكبريت.

ارتفاع سعر خام الشاهين القطري للشحنات تحميل فبراير

وأشار «التجار» إلى ارتفاع سعر خام الشاهين القطري للشحنات تحميل فبراير بنحو دولار واحد للبرميل عن السعر المرجعي في المنطقة، وذلك مقارنةً مع علاوة تصل إلى 70 سنتًا للشحنات تحميل يناير.

ارتفاع أسعار خام عمان ومربان ودبي المرجعي

وفي نفس السياق، وبحسب البيانات الصادرة عن "جنرال إنديكس" (General Index)؛ ارتفعت أسعار خام عُمان، المفضل لدى المصافي في الصين، وخام مربان الإماراتي، مقارنةً مع سعر خام دبي المرجعي خلال الشهر الماضي.

ارتفاع الأسعار يشير إلى شح الإمدادات الخليجية المخصصة للمستوردين

يشير ارتفاع الأسعار إلى شح الإمدادات الخليجية المخصصة للمستوردين في آسيا، ويتماشى مع اعتزام الإمارات تقليص مبيعاتها أوائل العام المقبل، وسط سعي تحالف "أوبك+" إلى مزيد من الالتزام بمستويات الإنتاج المستهدفة.

العقوبات على النفط الإيراني أدت إلى تراجع الإمدادات

كما أن التدقيق المتزايد والعقوبات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا على تدفقات النفط الإيراني أديا إلى تراجع الإمدادات.

تراجع المخزونات الأميركية يوقف انخفاض أسعار النفط

وفي سياق متصل؛ استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاض دام يومين، متأثرة بصدور تقرير صناعي يشير إلى انخفاض كبير في مخزونات الخام التجارية الأميركية.

أسعار النفط اليوم

وصعد خام برنت فوق 73 دولارًا للبرميل بعد أن انخفض بنسبة 1.8% خلال الجلستين السابقتين، في حين اقترب "غرب تكساس" الوسيط من 70 دولارًا.

قال معهد البترول الأمريكي، إن المخزونات تقلصت بمقدار 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما سيكون الانخفاض الرابع على التوالي، الذي أكدته الأرقام الرسمية في وقت لاحق أمس الأربعاء.

فيما تم تداول الخام في نطاق ضيق خلال الشهرين الماضيين، بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، والتهديد الأميركي بفرض المزيد من العقوبات على الإمدادات من إيران وروسيا.

كما خفت حدة العوامل الداعمة للأسعار، بسبب الطلب الصيني الباهت، والتوقعات بإنتاج قوي من دول غير أعضاء في "أوبك+" مثل الولايات المتحدة، حيث وعدت الإدارة القادمة بتشجيع التنمية المحلية.

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