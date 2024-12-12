«الطاقة الدولية» تتوقع ارتفاع إمدادات النفط خلال 2025 من خارج أوبك+

توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن تواجه أسواق النفط العالمية وفرةً كبيرةً في المعروض خلال العام المقبل، رغم قرار تحالف" أوبك+" الأسبوع الماضي الخاص بتأجيل زيادة الإمدادات.

توقعات بوفرة في المعروض النفطي قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا

وبحسب التقرير الذي نشرته «بلومبرج الشرق»، توقعت أن تشهد الأسواق العالمية وفرة في المعروض النفطي تقدر بـ 1.4 مليون برميل يوميًا إذا مضى التحالف قدمًا في خططه لزيادة الإنتاج بدءًا من أبريل المقبل.

فائض نفطي حتى لو ألفت أوبك+ خطط زيادة الإنتاج

وأشارت إلى أنه حتى إذا ألغى "أوبك+" خطط زيادة الإنتاج المقررة للعام المقبل بالكامل، فسيظل هناك فائض يُقدّر بنحو 950 ألف برميل يوميًا.

تأجيل جديد لخطط استئناف الإنتاج المتوقف

وكان التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا، قد اتفق في 5 ديسمبر الجاري على تأجيل جديد لخطط استئناف الإنتاج المتوقف في ظل تراجع أسعار النفط، وأيضًا على إبطاء وتيرة الزيادة عند البدء بتطبيقها في الربع الثاني من العام المقبل.

نمو استهلاك النفط العالمي نحو 1% في 2025

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية ومقرها في باريس، أنه من المتوقع أن ينمو استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا أو نحو 1% في 2025.

مع ذلك، تشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمدادات من خارج "أوبك+" ستزداد بمعدل 36% تقريبًا، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا.

قرار أوبك+ قلل بشكل كبير من فائض الإمدادات

وعن قرار "أوبك+" الخاص بتأجيل زيادة الإنتاج، فعلقت الوكالة عليه موضحة أنه «قلل بشكل كبير من فائض الإمدادات المحتمل الذي كان من المتوقع حدوثه العام المقبل".

وأضافت أنه مع ذلك، فإن النمو القوي للإمدادات من الدول خارج (أوبك+)، إلى جانب النمو المعتدل نسبيًا في الطلب العالمي على النفط، يجعل السوق تبدو لديها إمدادات كافية من النفط بشكل مريح.

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت بنحو 16% منذ أوائل يوليو ليجري تداولها حول 74 دولارًا للبرميل في لندن، وسط تجاهل المتعاملين الصراع في الشرق الأوسط وتركيزهم بدلًا من ذلك على تراجع النشاط الاقتصادي في الصين التي كانت المحرك الرئيسي لاستهلاك النفط على مدى العقدين الماضيين.

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