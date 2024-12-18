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رياضة

خبر سار بشأن مصطفى شوبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وبدأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي. 

وعلى جانب آخر، واصل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي. 

وخاض محمد هاني تدريبات بالجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة رفقة الأهلي. 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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مصطفي شوبير النادي الأهلي الأهلي

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