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رياضة

مصطفى شوبير خارج القائمة النهائية للمرشحين لأفضل حارس في أفريقيا 2024

الحراس المرشحين،
الحراس المرشحين، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لأفضل ثلاثة مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024.

وقرر كاف استبعاد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي بعد أن كان متواجدًا ضمن القائمة الأولية.

قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل حارس في أفريقيا 2024

القائمة شهدت تواجد الثلاثي، الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والإيفواري يحيى فوفانا حارس مرمى فريق أنجيه الفرنسي، ورونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا وفريق ماميلودي صن داونز.

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في أفريقيا 2024

وتواجد في القائمة النهائية إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية والبلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا في 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا بعد تقليص المرشحين إلى 3 لاعبين.

وتم استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، من القائمة ويبقى الصراع بين الثلاثي أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، وويليامز حارس صن داونز.

الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا 2024

كما كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن القائمة النهائية لأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية كلًا من النادي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.

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