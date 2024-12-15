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رياضة

أولهم كولر، عصام الحضري يكشف سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

تحدث عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، عن هزيمة النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 974 في إطار المنافسة على كأس التحدي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة.

الحضري يتهم كولر بالتسبب في خسارة الأهلي من باتشوكا 

وقال عصام الحضري عبر تصريحات تلفزيونية في برنامج المجلس بقناة الكأس القطرية: "كولر سبب هزيمة الأهلي أمام باتشوكا وربنا يكون في عون اللاعبين، لم يجهز اللاعبين بشكل جيد لركلات الترجيح بالإضافة لعدم وضع اللاعبين بشكل صحيح في ترتيب تسديد ركلات الترجيح".

وأضاف الحصري: "كهربا مش من الناس اللي بتشوط وعمر كمال مش بيشوط رقم 5، والتوفيق مكانش محالف اللاعبين رغم الفرصة الكبيرة بعد إهدار باتشوكا أول ركلتي ترجيح والشناوي أدى ركلات الترجيح بشكل جيد وتصدى للركلة الأولى".

تعليق مروان عطية بعد مباراة الأهلي وباتشوكا

وعبر مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما كان الأهلي قريبًا من الفوز والتأهل للمباراة النهائية، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة ولمن لم يكن التوفيق حليفهم.

وأضاف: "إن الأهلي ظهر بشكل مميز للغاية أمام باتشوكا وكان هو الطرف الأفضل طوال 120 دقيقة زمن شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، إلا أن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ والتوفيق اللذين لم يكونا من نصيب الأهلي.

واختتم حديثه مشددًا على أن لاعبي الأهلي درسوا الفريق المكسيكي بشكل جيد للغاية، والجميع كان يعرف مدى قوته خاصة بعد فوزه بنتيجة كبيرة أمام بوتافوجو البرازيلي، والتطلعات كانت قوية لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، إلا أن التوفيق غاب عن الأهلي بعدما قدم مباراة كبيرة.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

 

 

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