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رياضة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لملاقاة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي ونظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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