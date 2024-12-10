الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حل المؤسسات الأمنية وهذا مصير الجيش، قرارات المرحلة الانتقالية في سوريا

محمد البشير رئيس
محمد البشير رئيس الحكومة السورية، فيتو

أفادت مصادر مطلعة، أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية السورية وإلغاء قوانين الإرهاب، وستجري الحكومة الانتقالية النظر في حالة الجيش الحالي وتبحث إمكانية إعادة ترتيب أوضاعه.

حكومة محمد البشير تحل المؤسسات الأمنية

وبالرغم من الضبابية حول مصير الجيش السوري، قالت المصادر، إن "ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وكان رئيس الحكومة السورية المكلف، محمد البشير، قد أكد من مبنى رئاسة الوزراء، في وقت سابق اليوم، تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماع ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.

وأضاف محمد البشير، أن الحكومة السورية المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس.

ضبابية حول وضع الجيش السوري بعد تفككه

وبهدف بدء رسم المرحلة الانتقالية، أعلن مجلس الشعب تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"، بينما قال الأمين العام لـحزب البعث إبراهيم الحديد: "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات".

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