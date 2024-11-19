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وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة الشهيد إيهاب فتحى الابتدائية بأبوحماد

رمضان يتابع مدرسة
رمضان يتابع مدرسة الشهيد ايهاب فتحى الابتدائية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انضباط اليوم الدراسي  بمدرسة الشهيد إيهاب فتحي الابتدائية المشتركة وذلك استكمالا لجولته الصباحية لتفقد انتظام العملية التعليمية للوصول إلى منظومة تعليمية متميزة بمدارس إدارة أبو حماد التعليمية  للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس  وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة

وتفقد المدرسة فى  بحضور مصطفى عبد السلام مدير عام إدارة أبو حماد التعليمية واطمئن علي ارتفاع نسبة حضور التلاميذ وناقشهم فيما تم دراسته من المناهج التعليمية.

ووجه  وكيل اول الوزارة لتعليم الشرقية  علي ضرورة  تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات ومشددا على متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة والاستعداد لعقد الاختبارات شهر نوفمبر

 تفقد فناء المدرسة وقاعات رياض الاطفال  

كما تفقد فناء المدرسة وقاعات رياض الأطفال واوصي  بممارسة ساعة يوميا للانشطة الترفيهية في فناء المدرسة لإطفاء روح السعادة والبهجة للأطفال

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة صفط الحنة بأبوحماد

الالتزام بالمواعيد المقررة 

وفي ختام زيارته  شدد  محمد رمضان وكيل اول وزارة تعليم الشرقية علي مديرة ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي والالتزام بمواعيد المقررة .

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