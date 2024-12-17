الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه
ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الاجنبى

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

 حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

ضبط 35 بلطجيا وهارب من المراقبة وفحص 50 سائقا للكشف عن المخدرات

ضبط 10 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاقتصاد القومي للبلاد الاقتصاد القومي

مواد متعلقة

القبض على 8 لصوص من بينهم سيدة لارتكاب جرائم سرقات بالعاصمة

القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

سقوط عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات في مدينة بدر

ضبط 10 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

تحرير 1321 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية من الشوارع

حملة تحرر 3866 مخالفة لتعطيل حركة المرور وضبط 123 توك توك فى الدقهلية

لتبولها لا إراديًّا، عاطل يقتل نجلة شقيقته ويلقي جثتها في الشارع بالمعصرة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بكورنيش النيل وشارعي فيصل والهرم ومحور 26 يوليو

الأكثر قراءة

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

رسالة من رئيس النواب لأبناء الوطن في يوم اللغة العربية

المركزي السوري: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

وزير الصحة يشهد افتتاح خط إنتاج جديد للأنسولين المحلي

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 150 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

المزيد
الجريدة الرسمية