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الفرق الطبية بالشرقية تقدم خدماتها لـ 9 آلاف منتفعة ضمن مبادرة مشوار الألف الذهبية

صحة الشرقية, فيتو
صحة الشرقية, فيتو

 قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية في يومها الأول بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية، الخدمة الطبية لـ ٩١٩١ منتفعة بمحافظة الشرقية، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٥٨٥٣ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

صحة الشرقية تعلن انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية 

وفي هذا الصدد، أكد هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي يتم تنفيذها حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال.

كبح جماح النمو السكانى 

 وأشار  إلى أنه وفقًا لـ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

اهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال

وأكد أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

227 عيادة تنظيم الاسرة ثابته 

ومن جانبها، كشفت الدكتورة عايدة عطية مديرة تنظيم الاسرة بـ صحة الشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٢٧ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة،

مشاركة 117 طبيب مدرب 329ممرضة 

وذلك  بمشاركة ١١٧ طبيبا مدربا، و٣٢٩ ممرضة، و٤٢٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وقالت عطية، بأن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "كفر صقر، ههيا، أبو حماد، القرين، القنايات، أبو كبير، مشتول السوق، العاشر من رمضان، أولاد صقر، ديرب نجم"،وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٥ حتى ١٩ ديسمبر،  وتليها المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ ديسمبر لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي “الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر”.

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