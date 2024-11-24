وكيل صحة الشرقية يشارك في المؤتمر العلمي الثاني للصيدلة الإكلينيكية

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية في المؤتمر العلمي الثاني للصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية بالمحافظة، وذلك اليوم الأحد بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، في حضور الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، والدكتور وائل حلمي مدير العنايات المركزة، والدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية، والدكتور محمد نمر أمين صندوق نقابة الصيادلة بالشرقية.

اليقظة الدوائية ودورها فى رفع كفاءة الخدمات

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية صحة الشرقية أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية أكد أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، والتي تؤدي أيضًا إلى ترشيد استهلاك الدواء.

تعديل الجرعات بما يتناسب مع الحالة ورصد التفاعلات

واضاف ان الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات تقوم بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء والمشاركة في المرور اليومي على المرضى وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض، ويقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية، ووضع الحلول، والبدائل المطروحة، وخطة تفاديها، مما يخفف من آلام المريض ويعجل بالشفاء، كما يقوم فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى داخل الأقسام الطبية.

الإشادة بأداء فريق الصيدلة الاكلينيكية

كما أشاد الدكتور هاني جميعة بالتطور العالي الملحوظ في أداء فريق الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، مقدمًا الشكر لهم على المجهودات المبذولة داخل أقسام الكلينيكال بالمستشفيات، والذي ساهم بصورة كبيرة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية،

افتتاح 16 قسم للصيدلة الإكلينيكية

مشيرًا إلي أن مديرية الشئون الصحية قامت حتى الآن بافتتاح ١٦ قسم للصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، بالإضافة إلي إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، بجانب مركز الأبحاث الإكلينيكية والذي أدى تميزه في نشر الأبحاث العلمية للمركز عالميًا، لافتا الى أن المؤتمر العلمي الثاني للصيدلة الإكلينيكية استعراض إنجازات الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وانجازات التغذية العلاجية بمستشفيات الشرقية خلال الفترة الماضية.

إهداء جميعة درعا وتكريم قيادات المديريةالصحة

وفي نهاية المؤتمر قامت نقابة الصيادلة بالشرقية بإهداء وكيل وزارة الصحة بالشرقية درعًا تذكاريًا لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالخدمات الصحية، ودعمه المتواصل لقطاع الصيدلة بالمحافظة، كما تم عدد من قيادات الصحة بالمديرية لمجهوداتهم.

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