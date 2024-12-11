الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

 إزالة 14 حالة تعد
 إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المبانى المخالفة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 9 حالات تعد بمساحة 1296 متر مبان و5 حالات تعد بمساحة 8 أفدنة و13 قيراطا بنطاق المحافظة

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فرض هيبة الدولة 

أشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المرحلة الثانية الموجة 24 لإزالة التعديات املاك الدولة الأراضى الزراعية محافظة الشرقية

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