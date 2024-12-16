القبض على شخصين بسبب مسيرات قرب مطار لوغان بأمريكا

ألقت السلطات الأمنية الأمريكية القبض على شخصين في بوسطن بسبب ما وصفته الشرطة بـ "عملية خطيرة باستخدام طائرة مسيرة".

وتم القبض على روبرت دافي، 42 عامًا، من تشارلزتاون، وجيريمي فولسيك، البالغ من العمر 32 عامًا، من بريدجووتر، في لونج آيلاند في ميناء بوسطن.

وكلا الرجلين متهمان بالتعدي على ممتلكات الغير، وفق ما ذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الأمريكية، وقالت شرطة بوسطن إنه من الممكن "إضافة غرامات أو رسوم إضافية".

ووفقًا لشرطة بوسطن، فقد رصد أحد الضباط نظام طائرات بدون طيار (UAS) يحلق بالقرب من مطار لوغان، وتمكن الضابط من العثور على موقع الطائرة بدون طيار وارتفاعها وتاريخ طيرانها وتتبع المشغل إلى لونغ آيلاند.

ونظرًا لأن الطائرات بدون طيار كانت قريبة من المجال الجوي لمطار لوغان، عملت شرطة بوسطن مع الأمن الداخلي، وشرطة ولاية ماساتشوستس، وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ومراقبة الحركة الجوية بمطار لوغان للتحقيق في هذه الحادثة.



ويأتي ذلك بينما تشهد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تحليق طائرات مسيرة "غامضة" أثارت جدلا في الأوساط الأمنية والسياسية.

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