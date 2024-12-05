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خارج الحدود

مسيرات مجهولة تغزو سماء نيوجيرسي وتحرك من الـ"إف بي آي" (فيديو)

مسيرات مجهولة في
مسيرات "مجهولة" في سماء نيوجيرسي، فيتو

يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في تقارير عن عدة رحلات غامضة لطائرات مسيرة خلال الليل، التي حدثت مؤخرا عبر وسط نيوجيرسي، وطلب مساعدة الجمهور.

ورصد شهود عيان تجمعًا من الطائرات المسيرة، التي تبدو أكبر من تلك التي يستخدمها الهواة، بالإضافة إلى طائرة ثابتة الجناح، في عدة مناطق على طول نهر راريتان منذ 18 نوفمبر الماضي.

ولا يزال من غير الواضح سبب حدوث هذه الرحلات أو من كان يقود هذه الطائرات، لكن المسؤولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات أكدوا أنه لا يوجد حاليا تهديد معروف لسلامة الجمهور.

وتسببت هذه الرحلات في إثارة التساؤلات جزئيا لأنها كانت بالقرب من "مستودع بيكاتيني" التابع الجيش الأمريكي، وهو منشأة بحث وتصنيع عسكرية، وعلى مقربة من ملعب الجولف الذي يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر.

وطلب مكتب التحقيقات الاتحادي من المواطنين مشاركة أي مقاطع فيديو أو صور قد تكون لديهم لهذه الرحلات، بالإضافة إلى أي معلومات ذات صلة.

كما فرضت إدارة الطيران الاتحادية قيودًا على رحلات الطائرات المسيرة في المنطقة هذا الأسبوع بينما تواصل السلطات التحقيق في التقارير.

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مكتب التحقيقات الاتحادي إف بي آي طائرات مسيرة نيوجيرسي الجيش الأمريكي الرئيس المنتخب دونالد ترامب نهر راريتان

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