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خارج الحدود

الدفاع الجوي الأوكراني: أسقطنا 50 مسيرة روسية من أصل 73

الحرب الروسية الاوكرانية،
الحرب الروسية الاوكرانية، فيتو

أعلن  الدفاع الجوي الأوكراني، اليوم الأحد، أنه تمكن من إسقاط 50 طائرة مسيرة روسية من أصل 73 كانت تستهدف مواقع أوكرانية.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف العاصمة كييف في هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تليجرام أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للهجوم.

الطائرات المسيرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف

وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالنطاق الكامل للهجوم ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف: "كانت الطائرات المسيرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف.. استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في المدينة لأكثر من 3 ساعات".

وسمع شهود من رويترز انفجارات ناجمة فيما يبدو عن قيام وحدات دفاع جوي بمهام.

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الدفاع الجوي الأوكراني العاصمة كييف الجيش الاوكراني

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