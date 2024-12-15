الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير بيانات بطاقة الرقم القومي بالقليوبية

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي وتزوير المحررات الرسمية في القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـي تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محال إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


ضبط تشكيل عصابى لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومى فى القليوبية 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (17 أكلاشيه بأسماء "جهات مختلفة" - جهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى - أوراق وشهادات ومستندات مزورة - مجموعة من الخامات التى تُستخدم فـى نشاطهما - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامن العام الاحوال المدنية النيابة العامة المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية محافظة القليوبية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

تأييد حكم إعدام طالب وعامل والمؤبد لسيدة بتهمة خطف وقتل طفل بالمنصورة

الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

تفاصيل سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي في فيصل

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل عامل

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه بالإسكندرية

القبض على قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء على سيارته بالزاوية

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

بسبب خلاف على الأتعاب، مواطن يقطع أذن محامي داخل قاعة المحكمة بالقليوبية

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

ملتقى الجامع الأزهر يبرز الإعجاز العلمي في سورة النمل والإبداع الإلهي في خلق الكائنات

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية