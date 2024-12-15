الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة وابنتها أثناء استقلال توك توك بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو تعدى على سيدة ونجلتها أثناء استقلال توك توك بمحافظة الشرقية.

فيديو تعدى على سيدة ونجلتها أثناء استقلال توك توك بالشرقية

تابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على إحدى الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام عدد من الأطفال بإلقاء الحجارة حال استقلالها وكريمتها مركبة "توك توك"، مما تسبب فى تحطيم زجاج المركبة والتعدي عليهما بالضرب ومحاولة سرقة حقيبتها بإحدى المناطق بالشرقية وفرارهم عقب ذلك .



وبالفحص وسؤالها قررت قيام (3 أطفال – مقيمات بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية ) بالتعدى عليها وكريمتها بالسب حال استقلالهن مركبة "توك توك" بدائرة القسم، ونفت قيامهن بمحاولة سرقة حقيبة يدها أو إلقاء الحجارة على المركبة وعللت إدعائها بذلك لإهتمام المسئولين بشكواها.

وباستدعاء المشكو في حقهن وبمواجهتهن اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهن.

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