الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادارات المرور ترصد 1217 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

رادار المرور
رادار المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1217 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى مخالفات شروط التراخيص

مواد متعلقة

الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

تفاصيل سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي في فيصل

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل عامل

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه بالإسكندرية

القبض على قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء على سيارته بالزاوية

قوافل متنقلة للأحوال المدنية تستخرج 6284 بطاقة رقم قومى و25922 مصدرًا مميكنًا

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية (صور)

كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونيتننتال

من يحكم سوريا الاَن بعد سقوط بشار الأسد؟ محلل سياسي يجيب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

منوعات

المزيد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية