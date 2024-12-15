الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة فى دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 7  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7.3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو".

تفاصيل سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي في فيصل

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل عامل

 

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى"غير مرخص"عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين "لهم معلومات جنائية".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمياط الهاربين من تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية الأسلحة النارية غير المرخصة المحكوم عليهم الهاربين

مواد متعلقة

تفاصيل سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي في فيصل

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل عامل

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه بالإسكندرية

القبض على قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء على سيارته بالزاوية

قوافل متنقلة للأحوال المدنية تستخرج 6284 بطاقة رقم قومى و25922 مصدرًا مميكنًا

ضبط 4 شركات سياحية ومكتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

قطاع التدريب ينظم ندوات تثقيفية لطلاب معاهد معاوني الأمن

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور)

ديربي القاهرة بنكهة سويسرية، تاريخ مواجهات جروس وكولر

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

الفشل التنفسي الحاد.. مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.. ما أعراضه ومضاعفاته؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية