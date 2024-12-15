ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط سيارة محملة بما يقرب من ٣ أطنان دقيق بلدي مدعم، قادمة من محافظة الشرقية، قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.



استمرار مطاردة لصوص الدعم

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أنه تم مطاردة لصوص الدعم، حتى تمكنَّا من القبض عليهم، والتحفظ على السيارة والدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات بمراقبة الأسواق

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وضبط الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.



جانب من عملية الضبط،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، المحال التجارية، المخازن، والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على حق المواطنين في الدعم الذي تقدمه الدولة.



توفير السلع بأسعار تنافسية

ومن جهة أخرى قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية وتقليل الحلقات الوسيطة حتى يستفيد المواطنين.

توفير السلع بأسعار تنافسية

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية وتقليل الحلقات الوسيطة حتى يستفيد المواطنين.

توفير كميات من المواد الغذائية بواسطة سيارات متنقلة

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، إلى أنه تم توفير عدد من المنتجات الغذائية من خلال سيارات متنقلة وذلك بمنطقة البركة والبهتيني.

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتوفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة يتم إقامتها في أطراف المدينة لتخدم أهالي وسكان القرى التابعة لها.

ويأتي ذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا لمبادرة سوق اليوم الواحد والتي أطلقها رئيس الوزراء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة أسواق اليوم الواحد لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.



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