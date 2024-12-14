محافظ الإسماعيلية يناقش إجراءات تطوير الأندية والشواطئ لدعم الحركة السياحية

عقد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع لجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، دكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي بالمحافظة، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للأندية والمشروعات، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، خالد جودة المستشار الإعلامي، مديري عموم مديرية الإسكان، التخطيط العمراني، الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، متابعة مكتب المحافظ، العلاقات العامة،الإعلام، والسياحة.

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة احتياجات الشواطئ والأندية



وخلال الاجتماع ناقش محافظ الإسماعيلية، الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات.

ربط الخطط التسويقية بخطط المحافظة لتنشيط السياحة

وطالب محافظ الإسماعيلية، اللجنة بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل مكان بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة بما يحقق الانتعاش في هذا المجال.

جانب من الاجتماع،فيتو

أهمية التطوير المؤسسي

وأكد محافظ الإسماعيلية، أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

مميزات ومقومات محافظة الإسماعيلية السياحية

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب.

جانب من الاجتماع،فيتو

إعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية والشواطئ

وقرر محافظ الإسماعيلية إعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية والشواطئ بما يوافق ضوابط الحوكمة وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

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