استمرار حملات النظافة داخل مقابر الشهداء في الإسماعيلية (صور)

يواصل قسم الأزمات بحي ثان في محافظة الإسماعيلية، استكمال حملات النظافة الأسبوعية داخل مقابر الشهداء.

إزالة المخلفات وتكثيف أعمال النظافة

وأسفرت الحملة عن إزالة المخلفات والجريد القديم من الشوارع الجانبية والرئيسية بالمقابر، الواقعة بمنطقة الشهداء في الإسماعيلية هذا إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بالمدخل الرئيسي بطريق بورسعيد والمدخل الآخر أمام السنترال.

جانب من أعمال الحملة، فيتو

جانب من أعمال الحملة، فيتو

استمرار أعمال الحملة يوم السبت من كل أسبوع

وأشارت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية إلى أن الحملة سيتم تنظيمها يوم السبت من كل أسبوع؛ وذلك حفاظًا على حرمة الموتى.

جانب من أعمال الحملة، فيتو

جانب من أعمال الحملة، فيتو

جانب من أعمال الحملة، فيتو

جانب من أعمال الحملة، فيتو

ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وبحثها وسرعة حلها، في إطار الجهود التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحل المشكلات التي تواجههم.

توجيهات عاجلة من محافظ الإسماعيلية

ومن جانبه وجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

توجيهات بالتعامل الفورى مع المخالفات

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024.

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