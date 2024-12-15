الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

مياه القناة: إصلاح خط قرية الأبطال الرئيسي في الإسماعيلية

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد:" تمكنا من إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة مياه الشرب الرئيسية المغذية لقرية الأبطال التابعة للقنطرة شرق، وذلك بسبب انهيار جسر المصرف الزراعي، وإعادة ضخ المياه للمنطقة مرة أخرى، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة". 

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انتقال فرق الشركة لمكان الحادث 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسي وفنيو وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه وصرف الإسماعيلية وأشراف مباشر من محمد ممدوح رئيس مياه القنطرة شرق، وتبين وجود كسر في خط المياه الرئيسي قطر 9 بوصة المغذي لقرية شباب الأبطال والمناطق المجاورة، وذلك سبب انهيار جسر المصرف الزراعي، وعلى الفور تم عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وعادة ضخ وتشغيل المياه للمواطنين. 

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

التجاوب الفورى مع البلاغ 

وأضاف رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها في فترة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مضيفًا: إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع والفوري مع الكسور والأعطال المفاجئة، بإشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات. 

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

استمرار أعمال الإحلال والتجديد 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: إننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين". 

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

استمرار خطة صيانة الخطوط 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات.

وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة. 

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