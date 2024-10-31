تموين الإسماعيلية: تحرير 154 مخالفة للمحال والمخابز البلدية (صور)

قالت شيماء عمر مدير، مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية نظمت عددا من الحملات الرقابية والتموينية اليومية على المحال التجارية والأسواق وموزعي أسطوانات البوتاجاز.

ضبط 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم

وأضافت أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 24 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، و3 شكائر نخالة، تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، بجانب التصرف في شكارتين من الدقيق البلدي المدعم بأحد المخابز البلدية بما يخالف القانون.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ضبط سكر ناقص الوزن

وتم ضبط كمية قدرها 173 كيس سكر ناقص الوزن، وكمية قدرها 195 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط كمية قدرها 3452 كيس مشروبات سريعة التحضير وتوابل، وعدد 4 كرتونة إندومي وبسكويت منتهين الصلاحية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

كما تم ضبط كمية قدرها 50 كيس مسحوق أتوماتيك، و247 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.

المحاضر التي تم ضبطها

كذلك أسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخابز البلدية المدعمة المخالفة، عبارة عن عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، 15 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 42 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار، 11 محضر لعدم الإعلان عن المخازن، 38 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 6 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 6 محاضر لحيازة منتجات منتهية الصلاحية، محضر واحد لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وفيما يخص الرقابة على محطات الوقود، تم ضبط أحد المحطات لتجميع كمية قدرها 7094 لتر سولار، و2354 لتر بنزين 80 و92.

وأخرى للتصرف في كمية قدرها 13078 لتر سولار، و15814 لتر بنزين 80 و92.



ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، فيما يخص الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة، والمحال التجارية والمخازن والأسواق، ومحطات الوقود؛ لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تكثيف الحملات الرقابية

وجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن، ومحطات الوقود؛ للحفاظ على صحة المواطنين ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لهم، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.



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