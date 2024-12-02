ثقافة الإسماعيلية تعقد ندوات لتعريف طلاب المدارس بمبادرة بداية (صور)

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الندوات بالمدارس والمعاهد الأزهرية التابعة للمحافظة وذلك للتعريف بمبادرة بداية وأهدافها، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بيت ثقافة الضبعية يعقد ندوة حول مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

وشملت فعاليات الندوات عقد بيت ثقافة الضبعية في محافظة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان "مبادرة بداية جديدة وتمكين فرص عمل للشباب"، بالمعهد الأزهري بالضبعية.

جانب من الندوات،فيتو

وتحدثت الباحثة آمنة عبد الرازق، عن أهداف المبادرة فى توطين الصناعة الحديثة وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن أهدافها تتكامل مع جهود الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جانب من الندوات،فيتو

مكتبة الراعي تنظم ورشة حكى للأطفال

ونفذت مكتبة علي الراعي بالرياح في محافظة الإسماعيلية، ورشة حكي بعنوان "كيف أحافظ على بيئتي" عرض خلالها عبد القادر عبد العزيز مدير المكتبة، كيف نحافظ على البيئة من خلال عدة نقاط منها نشر الوعي البيئي، المحافظة على نظافة البيئة المحيطة بنا من خلال النظافة الشخصية، والتخلص من القمامة بطريقة سليمة، زراعة الأشجار، إعادة تدوير المخلفات الصلبة، الحذر عند استخدام الكيماويات، وغيرها من الوسائل.

جانب من الندوات،فيتو

مكتبة الخشاينة تنظم ندوة عن الهجرة غير الشرعية

وعقدت مكتبة الخشاينة الثقافية، بمدرسة اللواء عطية خشانة، في الإسماعيلية، ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" للباحث يوسف الجوهري، وتحدث بها عن أسباب الهجرة غير الشرعية والآثار السلبية المتعددة لهذه الظاهرة وجهود الدولة لمواجهتها كواحدة من أخطر التحديات، وذلك عن طريق خطط التنمية الشاملة.

جانب من الندوات،فيتو

مكتبة أبوصوير تناقش كتاب ألعاب القوة

وعقدت مكتبة أبو صوير الثقافية مناقشة كتاب "ألعاب القوة" تأليف إسماعيل عبد الفتاح، تناولت أهمية الرياضة بشكل عام، والحديث عن ألعاب القوة بوصفها من أهم الألعاب الأولمبية، تنفيذ عبدالرحمن فراج مسؤول الأنشطة بالمكتبة. كما عقدت ورشة حكى للأطفال بدار سفاري ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

جانب من الندوات،فيتو

ومن جهة أخرى قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفى محمود، مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

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