تنفيذ إزالة لـ 41 حالة تعدٍّ بمدينة القصاصين في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

إزالة عدد من حالات التعدي

شهد اليوم السبت، تنفيذ 41 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 8651 م٢، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين، نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

استرداد أراضي الدولة في الإسماعيلية

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد 21 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية المحافظة، تم رفضها بالتقنين، على مساحة 6736 م٢.

كما تمت إزالة 20 حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة، على مساحة 1915م۲، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

توجيهات عاجلة من محافظ الإسماعيلية

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

توجيهات بالتعامل الفورى مع المخالفات

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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