خبراء يكشفون سيناريوهات مستقبل سوريا في ظل سيطرة التنظيمات المسلحة

حالة من الترقب والقلق تنتاب السياسيين بشأن مستقبل سوريا بعد تصدر التنظيمات المسلحة سواء هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة للمشهد في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ولعل ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي قتل 70 شخصا معظمهم من عناصر قوات النظام السابق في ست هجمات شنها في البادية السورية يزيد من هذه المخاوف.

أحمد يوسف

الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، يرى أن الأزمة السورية أصبحت أكثر تعقيدًا وخطورة في ظل التغيرات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد.

وقال يوسف إن تولي التنظيمات المسلحة السلطة في سوريا زاد من تعقيد الوضع، حيث إن هذه التنظيمات تمارس الإرهاب وتستغل الوضع الراهن لمصلحتها، وهو ما يعكس أن النظام الحالي ليس أفضل من النظام السابق.

الأطماع التركية والإسرائيلية في الأراضي السورية

وأضاف الدكتور أحمد يوسف له أن سيطرة التنظيمات المسلحة على الحكم في سوريا تعني بالضرورة زيادة النفوذ التركي، الذي يطمع في الأراضي السورية، بالإضافة إلى الأطماع الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الوضع الراهن في سوريا وألغت اتفاقية 1974، ما سمح لها بالتحرك بحرية في الجولان، حيث قامت باحتلال جبل الشيخ ودمرت القوة العسكرية السورية.

موقف الفصائل المسلحة في سوريا غامض وعلاقات مشبوهة مع إسرائيل

وأوضح يوسف أن موقف الفصائل المسلحة في سوريا غامض، مشيرًا إلى وجود اتصالات وعلاقات مع إسرائيل بين بعض هذه الفصائل مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام.

وأضاف أن هذه التنظيمات تدعي تبني قيم المساواة والحقوق، ولكن في الوقت نفسه تمارس العنف والتنكيل وتصفية الحسابات ضد الآخرين.

وقال يوسف إن هذا الوضع يعكس خطرًا داهمًا يهدد وحدة سوريا، بالإضافة إلى محاولات الأكراد الانفصال، مما يفاقم الأزمة ويؤدي إلى تدمير القوة العسكرية السورية.

الشرق الأوسط في مأزق شديد

وتابع يوسف أن التوازنات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط قد اختلت نتيجة ما يحدث في سوريا، حيث أصبحت إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة المشهد، بينما تراجعت كل من إيران وروسيا.

وأشار إلى أن المنطقة مقبلة على شرق أوسط جديد يلبي مطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو.

هبة البشبيشى

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن مستقبل سوريا أمر محاط بالغموض فى الفترة الحالية ويصعب التنبؤ به فى ظل ما يحدث من التنظيمات المسلحة مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وغيرها من التنظيمات والتى ظهرت فى صدارة المشهد نتيجة الفوضى التى تمر بها سوريا وهؤلاء لديهم ميول عدوانية ضد المجتمع السوري.

ما يحدث فى سوريا الآن هو سيناريو مكرر لما حدث في العراق

وأكدت البشبيشي أن ما يحدث في سوريا الآن هو سيناريو مكرر لما حدث فى العراق فالمستهدف هو هدم الجيش السورى لصالح الكيان الصهيونى وبالتالى الصورة تثبت علاقة هذة التنظيمات المسلحة بإسرائيل وينفذون مخطط إسرائيلي –أمريكى بالمنطقة، ومن الواضح أن هذه الفوضى ستأخذ وقتا فى سوريا ومطلوب من الشعب السورى الاقتداء بالشعب العراقى الذى نجح فى مقاومة هذه التنظيمات المسلحة.

الخطر الحقيقي هو تنفيذ مخطط تقسيم سوريا

وواصلت البشبيشى حديثها قائلة: الخطر الحقيقى هو تنفيذ مخطط تقسيم سوريا وهذا ما يجب الاصطفاف ضده مهما كانت التضحيات ولابد أن يعمل الشعب السورى على اختيار شكل المرحلة القادمة لعبور أزمته لأن نجاح المخطط فى سوريا ستكون له تداعيات كبرى على المنطقة ككل وهو شيوع الفوضى على أيدي التنظيمات المسلحة وعودة الإرهاب من جديد.

محسن جلال

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن بعد سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد بدأت سوريا مرحلة جديدة من تاريخها غير واضحة المعالم، خاصة فى ظل سيطرة التنظيمات المسلحة على زمام الأمور، وهذا يضعنا أمام تساؤلات عدة منها من سيحكم البلاد وهل سيتفهم المجتمع الدولي رغبة الشعب السوري في الحفاظ على أراضيه موحدة أم ستتدخل بعض الأطراف وتدعم طرف على الآخر بهدف تحقيق المصالح الشخصية؟.



المشهد السوري يكشف عن وجود أيادى خفية تدير المشهد من خلف الستار

وأكد جلال، أن المشهد السورى يكشف عن وجود أيادي خفية تدير المشهد من خلف الستار لضمان تحقيق مصالحها في البلاد دون مراعاة سيادة الأراضي السورية، فنجد إسرائيل تعمل على قصف مخازن العتاد العسكري السوري في الجنوب والتوغل على طول الحدود السورية فى منطقة الجولان وتسعى لتدمير الأسطول السورى والأسلحة السورية فضلا عن تصريحات نتنياهو بأن الجولان ستضم لإسرائيل واستيلائهم على جبل الشيخ.



المخطط الأمريكى للعمل على تقسيم الأراضى السورية بدعم الأكراد

وواصل حديثه قائلا، الأمر لم يتوقف عند إسرائيل وإنما هناك المخطط الأمريكى للعمل على تقسيم الأراضي السورية ففي الشمال مقر القوات الأمريكية التي لا تزال مستمرة في دعمها لتنظيمي حزب العمال الكردستاني ، ووحدات حماية الشعب، أما "بخصوص السياسة التي ستتبعها واشنطن في سوريا في الوقت الراهن، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أولوية بلاده القصوى بعد سقوط نظام بشار الأسد، هي حماية جنودها في سوريا، مؤكدًا أنها ستظل كذلك"وبالتالى أمريكا تمارس ما فعله الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما، للتدخل في سوريا عام 2013، عندما هدد النظام السابق بالقصف في حال لم يتم التعاون مع منظمة نزع الأسلحة الخطيرة والكشف عن مخزون النظام من هذه الأسلحة، ليعود سيناريو التهديد من جديد قبل أيام قليلة بعدما نجحت الهيئة في خلع الرئيس السابق ونظامه من مقاليد الحكم.



أمريكا تسعى للضغط لضمان إبقاء قواتها في البلاد

وتابع أن أمريكا تسعى للضغط لضمان إبقاء قواتها في البلاد والاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم للشمال السوري الواقع تحت سيطرة الكرد، مستغلين في ذلك الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على مستودعات العتاد العسكري السوري وحالة الفوضى التي تعمل الأخيرة على تأجيجها في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.