أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يخطط لضم هذه المناطق داخل سوريا بمباركة أمريكية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الإستراتيجى، إن الأراضي التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها في ظل الأزمة السورية الحالية وسقوط نظام بشار الأسد، هي الجولان والقنيطرة ومناطق السويدية المجاورة لها بالإضافة إلى المناطق الإستراتيجية المرتبطة بمناطق التماس المرتبطة بهذا الإطار.

عمليات عسكرية فى هضبة الجولان

وأكد فهمي في تصريح لـ"فيتو"، أن إسرائيل ستأخذ هذه المناطق وقامت بالفعل بعمليات عسكرية في هضبة الجولان والمناطق العازلة، متسائلا: هل الأكراد والدروز الذين لهم دور تاريخي في سوريا وإسرائيل ومناطق متعددة في خطوط التماس يساعدون إسرائيل في تنفيذ هذا المخطط؟، موضحا أنه لم يثبت ذلك لكن إسرائيل لها مخطط خاصة وأن فض الاشتباك الثاني لم يعد له وجود.





إسرائيل لديها مخطط تسير في تنفيذه

وواصل حديثه، أن إسرائيل لديها مخطط تسير في تنفيذه للتوسع، مضيفا أن الخطة الإسرائيلية تتحدث فيها عن ضرورة توسيع مساحة إسرائيل وتضم الضفة الغربية، قائلا: أعتقد أن وزير المالية الإسرائيلي تحدث عن ذلك وفقا لخطة ٢٠٢٥ اعتمادا على دعم وتأييد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب الذي اعترف بالجولان بأنها أرض إسرائيلية، وبالتالي أسقط عنها الحق السوري.

تصريحات ترامب بشأن مساحة إسرائيل

وتابع: هذه الأراضي ذات مساحات شاسعة، فإذا ضم الجولان والأغوار والضفة الغربية سوف تستطيع إسرائيل ضم مساحات شاسعة، الأمر الذي يؤكد بطبيعة الحال على وجود مخاطر إسرائيلية للتوسع على حساب دول الجوار، مضيفا: الرئيس الأمريكي قال إن مساحة إسرائيل صغيرة وسط محيط عربي كثيف الأمر الذي يفسرالمخطط الإسرائيلي والوصول إلى الجولان سيكون له تداعيات كثيرة على الأمن القومي العربي.

تصريحات نتنياهو كشفت المخطط

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أكد مساء أمس الإثنين، أن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية سيظل إسرائيليًّا "إلى الأبد"، وذلك بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس "الجميع يدركون الأهمية الكبيرة لوجودنا في الجولان وليس على سفح الجولان".

وأضاف أن "الجولان سيكون جزءًا من دولة إسرائيل إلى الأبد"، علما أنه يشرف على هضاب الجليل وبحيرة طبريا.

واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من الهضبة السورية عام 1967، وصدت هجومًا سوريًّا هدف إلى استعادته في حرب العام 1973 قبل أن تضمه في 1981.

وزعم نتنياهو على أن "سيطرتنا على هضبة الجولان تضمن أمننا. إنها تضمن سيادتنا".

وتابع قائلا: "أحرص على شكر صديقي، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتلبيته طلبي الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان في 2019"، في إشارة الى قرار اتخذه ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) ويتنافى مع العديد من قرارات الأمم المتحدة التي نصت على أن الجولان يبقى محتلا، مع عدم اعتراف المجتمع الدولي بضمه من جانب إسرائيل.

وكان نتنياهو قد أعلن الأحد أنه أمر الجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة المحاذية للقسم المحتل من الجولان.

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