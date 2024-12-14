السبت 14 ديسمبر 2024
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سياسة

محمد العرابي: الولايات المتحدة ترى فى إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة

السفير محمد العرابى،
السفير محمد العرابى، فيتو

 أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن أمريكا بالفعل هى الحاضنة الأساسية لإسرائيل، ولا يستطيع أحد الجدال فيه على الإطلاق، لافتا إلى أن أمريكا تدعم إسرائيل دعما مستمرا وكاملا سواء كان دعما عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا فى المحافل الدولية أيضا وهذا أمر متوقع.

 

وأضاف وزير الخارجية الأسبق لـ"فيتو"، من يقوم برسم سياسة لابد أن يضع ذلك الأمر نصب عينيه، وهى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل تحت أى ظرف من الظروف وهذا الأمر واضح للغاية.

 

وتابع العرابى، أن الولايات المتحدة ترى فى إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة لا تستطيع الاستغناء عنها، وبالتالى ستظل داعمة لها نتيجة الموقع الجغرافى الذى يعتبر فى منطقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأشار العرابى، إلى أن الأمر ليس للنفط فقط، ولكن الأمر أيضا فى السيطرة على أماكن حساسة وهامة بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة، وفى إطار تنافسها مع روسيا ومع الصين، وبالتالى هى ترى فى إسرائيل قاعدة متقدمة عسكرية لها.

 

أمريكا وإسرائيل تنسقان هجوما ضد إيران لوقف البرنامج النووي

وأفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأنه وفق معلومات حصرية لها، "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني".

 

وأشارت القناة إلى أن هذا الهجوم تمت مناقشته على نطاق واسع خلال اللقاءات الأخيرة مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي كان في إسرائيل.

 

ونقلت "I24NEWS" عن مصادر أمنية أن "المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحًا، مما يوفر لإسرائيل خيارات عملياتية موسعة".

 

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن إيران وافقت على سيطرة أكبر على منشأتها النووية في "فوردو"، وهي علامة محتملة على موقف أكثر عرضة للخطر.

 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير يوم الجمعة، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لوقف البرنامج النووي الإيراني.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بعث يوم الخميس، برسالة إلى الشعب الإيراني، عدد فيها النجاحات الإسرائيلية ضد المحور الإيراني المتداعي وعشرات المليارات التي خسرتها طهران. مضيفا: "سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه إيران، وأنا مقتنع بأن ذلك سيحدث في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس".

 

وفي سياق متصل، يعتقد مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن "إيران في أضعف موقف لها تاريخيًّا"، مردفًا: "لقد تفكك محور المقاومة إلى حد كبير، وداخل إيران نفسها، يشعر السكان بالخيانة"، حسب القناة.

 

هجوم إسرائيلى على إيران

 ويشير المحللون إلى أن "الإيرانيين يخشون من هجوم إسرائيلي، ويفسرون وقف إطلاق النار في لبنان على أنه خطوة لتحرير الموارد اللازمة لعملية ما"، لكنَّ المصادر تؤكد أن "إسرائيل لا تفكر في اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني دون تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، مشددة على أهمية التنسيق الاستراتيجي بين الحليفين في هذه القضية الحساسة"، وفق "I24NEWS".

 

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