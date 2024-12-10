الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله: احتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية عدوان خطير

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن احتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية، عدوان خطير يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسئولية رفضه وإنهائه.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف حزب الله: "ما يجري في سوريا وما سينتج عنه هو حق حصري للشعب السوري بمعزل عن أي مؤثرات وضغوط خارجية".

بريطانيا تحذر من تحول سوريا لسيناريو ليبيا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء أمس الإثنين، إنه يجب محاسبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد، لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة وسنبذل كل ما وسعنا لعدم حدوث ذلك، كما أننا لا نريد أن يحل نظام دموي محل النظام السوري الذي رحل".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن أبو محمد الجولاني أوضح أنه لن يستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا وسنتابع هذا الأمر.

استهداف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة بسوريا

ومساء أمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها الجوية ضربت أكثر من ٧٥ هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية.

وأضاف البنتاجون: "لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.. وليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحرص عبر شركائنا على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بـ سوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا.. وسقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله".

الناتو يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء أمس الإثنين، إنه يأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة حزب الله حزب الله الاراضي السورية مجلس الامن سوريا بشار الأسد الرئيس السوري هيئة تحرير الشام

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يخطط لضم هذه المناطق داخل سوريا بمباركة أمريكية

حكومة الاحتلال توجه رسالة إلى القيادة السورية الجديدة

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

بلينكن: أمريكا ستعترف وتدعم حكومة سوريا المستقبلية بشكل كامل

حماس تدين توغل جيش الاحتلال في سوريا

الأكثر قراءة

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز التوسل بالقرآن؟ رد حاسم من خالد الجندي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية