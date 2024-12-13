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خارج الحدود

تركيا تعلن استئناف عمل سفارتها لدى سوريا وتكشف دورها في سقوط الأسد

السفارة التركية في
السفارة التركية في سوريا، فيتو

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسميا اليوم الجمعة، عن  استئناف السفارة التركية لدى سوريا  عملها، اعتبارا من غد السبت.

تركيا تستئناف عمل سفارتها لدى دمشق 

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سيتم تنظيف ‎سوريا من الإرهابيين وسيكون هذا ردنا على من كان يسأل لماذا نحن موجودون في ‎سوريا"، وذلك على حد قوله.

وأمس، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلا عن وزارة الإعلام السورية، بأن وفدًا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يزور دمشق ويعتزم لقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ «أبو محمد الجولاني».

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

 وفي سياق متصل، عبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، أمس، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد الإطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

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تركيا دمشق سوريا أردوغان

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