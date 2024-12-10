"مستقبل الصراع في سوريا" ندوة في التجمع غدا

يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ منتدى خالد محيى الدين الـ 87 بعنوان "مستقبل الصراع في سوريا" بمقر حزب التجمع غدا الأربعاء السادسة مساء.





خارطة التنظيمات والمليشيات الإسلامية المتنوعة في سوريا

وأكد المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف أن المنتدى سوف يناقش عددا من المحاور الهامة منها خارطة التنظيمات والمليشيات الإسلامية المتنوعة في سوريا وخارطة السيطرة على المناطق السورية، ومستقبل الصراع بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ووصول هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على السلطة.

المشاركون بمنتدى خالد محيى الدين

وأكد فرج أن المنتدى سوف يستضيف كلا من فتحي محمود مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشئون العربية، والدكتور أحمد سلطان الباحث في شئون الحركات الإسلامية والأمن القومي، والنائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ونائب رئيس الحزب، ويديرها الإعلامي خالد الكيلاني المحامي بالنقض والدستورية العليا.

يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت مشاركة سلاح البحرية الإسرائيلي في الهجوم على سوريا ودمر الأسطول السوري بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.







مزاعم القوات الإسرائيلية

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية لم تتحرك خارج نطاق المنطقة العازلة في سوريا.

وادعى أنه لا صحة لتوغل القوات إلى مسافة 25 كيلومترا من دمشق.



وعلى الجانب الآخر قالت مصادر أمنية في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن "التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".



سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "يوم تاريخي في الشرق الأوسط"، معلنًا انهيار اتفاق "فض الاشتباك" الموقع بين إسرائيل وسوريا، موجهًا جيش الاحتلال بالاستيلاء على المنطقة العازلة.

وبالتزامن مع سقوط النظام السوري، احتلت إسرائيل جبل الشيخ الاستراتيجي في الجولان بين سوريا ولبنان، وهو الجبل الذي يكشف تفاصيل 4 دول عربية، هي: "سوريا ولبنان، وفلسطين، والأردن".

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