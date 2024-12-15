الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

برلمانية: هناك صحفيين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور (صور)

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الصحفيين في مصر لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مما يضعهم في ظروف صعبة ويؤثر على استقرارهم المهني.

جاء ذلك خلال مشاركتها في  جلسة حرية الصحافة والصحفيين ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

تعديل التشريعات الصحفية

وتابعت العادلي قائلة: "لقد عملت نقابة الصحفيين في الفترة الماضية على مسودة قانون العقوبات، ولديها دور انعقاد كامل بدأ للتو، ويتيح لنا تعديل العديد من التشريعات التي تخص الصحفيين وتحسين أوضاعهم".

 وأشارت إلى أن التشريعات المتعلقة بالصحفيين بحاجة إلى تعديلات جذرية لتوفير بيئة عمل أفضل وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية.

افتتاح أولى جلسات المؤتمر

وبدأت منذ قليل أولى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت عنوان "أوضاع الصحافة والصحفيين وتدخلات تشريعية واجبة"، والتي تركز على التحديات التي تواجه الصحافة والصحفيين في مصر، وكذلك أهمية التدخل التشريعي لضمان حماية حقوقهم وتحقيق العدالة المهنية.

الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الصحفي والحقوقي، منهم نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل مجلس النقابة، بالإضافة إلى النائبة أميرة العادلي. 

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