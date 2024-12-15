الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤولون يرجحون إبقاء ترامب على الوجود العسكري الأمريكي بسوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا، فيتو

نقلت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من غير المرجح أن يتخلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن المواقع العسكرية الأمريكية في سوريا.

موقف ترامب من التواجد العسكري في سوريا 

وأضاف المسؤولون: "إن تهديد عودة تنظيم الدولة سيكون كبيرا لدرجة لا يمكن لترامب معها المخاطرة بالتخلي عن القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا".

وفي السياق ذاته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، هبطت في قاعدة "التحالف الدولي" بمطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق المروحيات الأمريكية فوق سماء المنطقة.

دور أمريكا في إسقاط نظام الأسد

وقال المرصد إن طائرة الشحن الأمريكية هبطت في مطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، يوم 7 ديسمبر الجاري، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى جنود أمريكيين.

 ويثير موعد هبوط الطائرة تساؤلات عن طبيعة مهمتها، قبل ساعات من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري.

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تعبر عن تعزيز التحالف الدولي قواعده شمال شرقي سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا ترامب القواعد العسكرية الأمريكية أمريكا اسقاط نظام الأسد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تنظيم الدولة المرصد السورى لحقوق الانسان

مواد متعلقة

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة

رد الجميل، تعليمات عاجلة من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا، ماذا فعل؟

الأكثر قراءة

طلاب علوم الفضاء ببني سويف الأهلية في زيارة لهيئة الاستشعار

محافظ المنيا: ضبط 206 مخالفات خلال حملات تموينية مكبرة

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أفضل 5 أدوات استثمارية في 2025 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية