الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا عن احتلال إسرائيل لمناطق بسوريا: منطقي ولا أحد يريد رؤية الثوار على مشارف إسرائيل

احتلال إسرائيل للجولان،
احتلال إسرائيل للجولان، فيتو

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصدر مطلع بالإدارة الأمريكية: الحاجة إلى إجراء بالمنطقة العازلة في سوريا كانت واضحة فلا أحد يريد رؤية الثوار على مشارف إسرائيل.

 

احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان: إن تحرك إسرائيل بالمنطقة العازلة في سوريا منطقي ويتوافق مع الحق في الدفاع عن النفس، واحتلالها للمنطقة مؤقت.

 

توغل إسرائيل بالمنطقة العازلة بسوريا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عقد مساء أمس أن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بسوريا منطقي ومتوافق مع حق الدفاع عن النفس، حسب زعمه.

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

ولفت، إلى أن استهداف إسرائيل للأسلحة الإستراتيجية في سوريا جزء من العمل لتكون هناك مرحلة انتقالية سلسة، مشيرًا إلى إجراء واشنطن مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن بوست إسرائيل المنطقة العازلة بسوريا سوريا البيت الأبيض جيك سوليفان

مواد متعلقة

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي جعل سوريا دولة منزوعة السلاح ويسعى للسيطرة على الجولان

الأكثر قراءة

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

بيان سعودي بريطاني هام عن سوريا وغزة والسودان

منوعات

المزيد

أسد يثير الذعر بحفل زفاف في ليبيا

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

المزيد

خدمات

المزيد

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

المزيد
الجريدة الرسمية