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خارج الحدود

ترامب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة

ريتشارد جرينيل، فيتو
ريتشارد جرينيل، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه اختار ريتشارد جرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة.

وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلا إن غرينيل "سيعمل في بعض أكثر المناطق سخونة في العالم بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية".

ويعد جرينيل من أبرز داعمي ترامب طوال فترة رئاسته الأولى، إذ أظهر دعما قويا لسياساته في مواجهة التحديات الدولية.

وشغل جرينيل سابقا عدة مناصب خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، مثل السفير الأمريكي في ألمانيا 2018-2020، والمبعوث الرئاسي الخاص لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو، والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية خلال فترة 2017-2021.

وخلال حملة ترامب الانتخابية، كان جرينيل من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية أو المبعوث الخاص لحرب أوكرانيا، لكن المنصبين تم منحهما للسيناتور ماركو روبيو، والجنرال العسكري السابق كيث كيليوج.

وشارك جرينيل في 2020 جهود فريق حملة ترامب للطعن في الانتخابات الرئاسية في نيفادا.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليمين الدستورية في 20 يناير.

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