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رياضة

سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية

سيدات سلة الأهلي،
سيدات سلة الأهلي، فيتو

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال، بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي بنتيجة 65-64.‏

‏‎وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وشهدت أداءً قويًّا من الطرفين، ليحسم الفريق بطاقة العبور إلى النهائي في الثواني ‏الأخيرة‎.‎

‏‎تفوق الفريق السنغالي في الفترة الأولى بنتيجة 11-18 ثم نجح الأهلي في التفوق بالفترة الثاني بنتيجة 32-31، وتقدم داكار ‏السنغالي في الفترة الثالثة بنتيجة 40-51‏‎.‎

‏‎وشهدت الفترة الرابعة والأخيرة إثارة حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح الأهلي في حسم المباراة والتأهل إلى النهائي بنتيجة 65-64‏‎.‎

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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الأهلي النادي الأهلي بطولة افريقيا للاندية ڤيل دو ‏داكار السنغالي

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