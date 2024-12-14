أخبار الفن اليوم: لطفي لبيب يثير الجدل بعد حديثه عن الزعيم.. حمادة هلال يطلق أغنية جديدة ويعلن عن آخر مواسم المداح.. وسر بكاء نبيل الحلفاوي

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلاقتها حول مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" الذى يتم عرضه حاليًا، مشيرة إلى أن العمل تطلب جهدًا كبيرًا كي يخرج بهذا الشكل للجمهور.



وقالت في تصريحات لـ"فيتو": وافقت على سيناريو العمل بعد قراءة العمل كاملًا، ووجدت أن القصة التي يقدمها ستكون مختلفة وجديدة للجمهور.



وأضافت، أنها ليس لديها استعداد في الفترة الحالة لتقديم اى عمل مسرحي، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم يكن هناك أى عمل فنى ستشارك به في رمضان القادم، بعد اعتذارها عن مسلسل "سيد الناس"، بسبب إصابتها.

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر

تصدر اسم الفنان نبيل الحلفاوي مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأشهر "جوجل" بعد الإعلان عن دخوله في غيبوبة ومنع الزيارة عنه، حيث أعلن المخرج عمرو عرفة أن حالته الصحية "صعبة" ودخل المستشفى في العناية المركزة وحالته حرجة، في الوقت الذي أكد نجله المخرج خالد الحلفاوي أن حالته مستقرة.

وكشف بعض المقربين عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدين أن الفريق الطبي المعالج يحاول السيطرة على حالته، حيث يعاني الحلفاوي من أزمات في الصدر، نقل على إثرها للعناية المركزة.

وشخص الأطباء حالة الفنان نبيل الحلفاوي قائلين بأنه "أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ونقل على أثر ذلك لأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، تم حجزه بها منذ 9 أيام، وتم التشديد ومنع الزيارات بسبب صعوبة حالته"، مطالبين بـ الدعاء له قائلين: "ادعو له بالشفاء"

أثارت الإعلامية سارة نخلة جدلًا كبيرًا خلال برنامجها “آخر اليوم” على قناة “هي”، بعد انتقادها لتصريحات الفنان لطفي لبيب في إحدى المقابلات الإعلامية، والتي انتقد فيها عددًا من زملائه النجوم، من بينهم الزعيم عادل إمام، والفنان محمد رمضان، وعلي ربيع.

وقالت سارة: أنا بحب لطفي لبيب وبيضحكني جدًا، دمه خفيف وناس كتير بتحبه، لكن مش فاهمة إزاي فنان كبير زيّه يقبل يطلع في مقابلة مع مذيع هدفه الوحيد إثارة الفتنة بين النجوم المصريين، وكل أسئلته مليانة سم، عشان ياخد تصريح ضد فنان زميل. يعني إيه أنا أطلع أقول: أنا بضحك أكتر من عادل إمام؟!

وأضافت: الزعيم عادل إمام عنده 50 سنة من الشغل المتواصل اللي عمل فيه كل أنواع الفن، من الكوميديا للدراما للتراجيديا، والناس بتحبه مش بس في مصر، لكن في كل الوطن العربي. إزاي ممكن يتقال إن التمثيل بتاعه مش كوميدي؟ دي رحلة عظيمة لا يمكن نلغيها بتصريح غير مسئول”.

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة” عن تريلر جديد للعمل تزامنا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي، والمقرر عرضه في الأول من شهر يناير 2025.

بطولة العمل للفنانة الكبيرة ليلى علوي الذي ستنتحل شخصيتها الفنية في فيلمها الجديد المستريحة، فتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر وتحاول ان تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

نعى الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الذى وافته المنية اليوم السبت 14 ديسمبر

واقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر

انطلقت قبل قليل فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35، ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني المعنون بــ ”ما بعد“، عقب فوزه بعدد كبير من الجوائز، بما في ذلك جائزتا الباردينو الذهبي ولجنة تحكيم الشباب المستقل في مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ 77، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان الشارقة السينمائي، وجائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي.

واختير الفيلم الفلسطيني الطويل للمخرجة مها الحاج، ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، ويستمر المهرجان من 14 إلى 21 ديسمبر في تونس.

يخوض المخرج عمرو سلامة تجربة درامية جديدة معنون بـ«برستيج» وهو مسلسل ينتمي لأجواء من الإثارة والتشويق، ولكن بإطار كوميدي.

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول12 شخصا من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة

يحيي الفنان تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا"

روج الفنان حمادة هلال لأحدث أعماله الموسيقية،المقرر أن تستقبلها المتاجر ومنصات الموسيقي قريبا.

وطل حمادة هلال فى مقطع فيديو متغنيا بأحدث أغنيته التي تحمل اسم «ياريت أهالينا ما ربونا».. وقال: شعارنا في 2025: ياريت أهالينا ما ربونا.. قريبًا..فيما اكد ان المداح بموسمه الخامس سيكون الاخير.

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