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ثقافة وفنون

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

أصيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي ببعض الأمراض الصدرية منذ يومين انتقل على إثرها إلى المستشفى، فيما دخل صباح اليوم، غرفة العناية المركزة، وذلك لعدم استقرار حالته الصحية.

وقال مصدر مقرب من الفنان  نبيل الحلفاوي، إنه تم وضعه على ماسك البالون الخاص بالتنفس والأكسجين، بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في دمه إلى 78% بدون ماسك التنفس.

وأضاف المصدر أن الأطباء المعالجين قرروا منع الزيارة عنه في الوقت الحالي، في إطار إجراء عدد من الفحوصات والأشعات على صدره خلال الساعات القادمة لمتابعة تطور حالته.

مسيرة نبيل الحلفاوي

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي هو أحد أبرز نجوم الفن في مصر، وقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من أبرز أعماله الدرامية "رأفت الهجان"، "غوايش"، "الزيني بركات"، و"أوراق مصرية"، بالإضافة إلى مسلسل "الملك فاروق". كما شارك في أفلام سينمائية شهيرة مثل "الطريق إلى إيلات"، "العميل رقم 13"، و"الهروب إلى القمة".

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