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ثقافة وفنون

إطلاق تريلر جديد للفيلم، ليلى علوى تنتحل شخصيتها الحقيقية في «المستريحة»

ليلى علوي
ليلى علوي

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة” عن تريلر جديد للعمل تزامنا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي، والمقرر عرضه في الأول من شهر يناير 2025.

 بطولة العمل للفنانة الكبيرة ليلى علوي الذي ستنتحل شخصيتها الفنية في فيلمها الجديد المستريحة، فتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر وتحاول ان تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

تفاصيل فيلم المستريحة 

تدور أحداث فيلم المستريحة  في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة.

 ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

 ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

 

  فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

 

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المستريحة فيلم المستريحة عمرو عبد الجليل عمرو صلاح محمد رضوان مصطفي غريب نور قدري محمود الليثي

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