الفيلم الفلسطيني «ما بعد» في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35

انطلقت قبل قليل فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35، ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني المعنون بــ ”ما بعد“، عقب فوزه بعدد كبير من الجوائز، بما في ذلك جائزتا الباردينو الذهبي ولجنة تحكيم الشباب المستقل في مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ 77، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان الشارقة السينمائي، وجائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي.



واختير الفيلم الفلسطيني الطويل للمخرجة مها الحاج، ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، ويستمر المهرجان من 14 إلى 21 ديسمبر في تونس.



تدور أحداث فيلم ما بعد على خلفية الصراع الدائرفي غزة، ويروي قصة سليمان ولبنى، وهما زوجان ينعزلان في مزرعة يلفها الضباب في محاولة للتغلب على خسارة لا توصف.



فيلم ”ما بعد“ إنتاج فلسطيني إيطالي مشترك، وهو من بطولة الممثلين محمد بكري وعرين عمري وعامر حليحل.



يشار إلى ان مهرجان أيام قرطاج السينمائية هو أحد أعرق المهرجانات السينمائية في أفريقيا والعالم العربي.

تأسس المهرجان في عام 1966 في تونس العاصمة، تونس، وأصبح حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا هامًا يحتفي بالقصص المتنوعة من جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي وخارجهما.

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