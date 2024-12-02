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ثقافة وفنون

بعد اعتذارها عن سيد الناس، وفاء عامر لـ فيتو: الإصابة قوية وكان نفسي اشتغل معاهم

وفاء عامر
وفاء عامر

أكدت الفنانة وفاء عامر أن الإصابة التي تعرضت لها أثناء تصوير مسلسل سيد الناس مع عمرو سعد إصابة قوية. 

 

إصابة وفاء عامر في تصوير مسلسل سيد الناس 

 

وقالت  وفاء عامر في تصريح خاص لفيتو :" الإصابة للأسف قوية وكان نفسي جدا اشتغل مع عمرو سعد ومحمد سامي ، بس للأسف مفيش نصيب.  

و أضافت ؛" بس إن شاء اللي جاي كتير ونشتغل مع بعض تاني بأذن الله اشتغل مع عمرو سعد ومحمد سامي لأنه فنان عظيم وانا الحقيقة كان نفسي أستفيد منهم. 

مسلسل سيد الناس لعمرو سعد 

 مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي،  ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.

 


ويشارك الفنان عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان  ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.

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وفاء عامر سلسل سيد الناس الفنانة وفاء عامر

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