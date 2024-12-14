وفاء عامر لـ"فيتو": "معنديش استعداد أعمل مسرح حاليًا"

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلاقتها حول مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" الذى يتم عرضه حاليًا، مشيرة إلى أن العمل تطلب جهدًا كبيرًا كي يخرج بهذا الشكل للجمهور.



وقالت في تصريحات لـ"فيتو": وافقت على سيناريو العمل بعد قراءة العمل كاملًا، ووجدت أن القصة التي يقدمها ستكون مختلفة وجديدة للجمهور.



وأضافت، أنها ليس لديها استعداد في الفترة الحالة لتقديم اى عمل مسرحي، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم يكن هناك أى عمل فنى ستشارك به في رمضان القادم، بعد اعتذارها عن مسلسل "سيد الناس"، بسبب إصابتها.







إصابة وفاء عامر في تصوير مسلسل سيد الناس

وكانت وفاء عامر قد كشفت من قبل لـ “فيتو”، أن إصابتها هى السبب الرئيسي وراء اعتذارها عن مسلسل "سيد الناس"، وقالت: "الإصابة للأسف قوية وكان نفسي جدا أشتغل مع عمرو سعد ومحمد سامي، بس للأسف مفيش نصيب.

وأضافت: “بس إن شاء اللي جاي كتير، ونشتغل مع بعض تاني بإذن الله، أشتغل مع عمرو سعد ومحمد سامي لأنه فنان عظيم وأنا الحقيقة كان نفسي أستفيد منهم”.

مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضال.

وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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