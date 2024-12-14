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خارج الحدود

مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا

حادث جورجيا،فيتو
حادث جورجيا،فيتو

أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث وصفته السلطات بأنه "حادث فردي".

قاعدة عسكرية في ولاية جورجيا

وأعلنت السلطات القبض على المهاجم ووضعه في الحجز، موضحة أن الوضع حاليا طبيعي، بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت السلطات بأن إطلاق النار وقع في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة.

وذكرت القاعدة العسكرية في بيان: "إن قاعدة فورت أيزنهاور العسكرية تدعم عائلة الضحية، وستكون المساعدة متاحة لأي شخص تأثر بهذه المأساة".

إلغاء فعاليات مباراة كرة القدم 

وكان من المقرر أن تستضيف القاعدة فعاليات مباراة كرة القدم، ولكن تم إلغاؤها بسبب الإغلاق.

ولم تنشر السلطات أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

وتهبط الطائرات التي تواجه مشاكل أحيانا في الشوارع والطرق السريعة.

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قاعدة عسكرية امريكية ولاية جورجيا جورجيا إطلاق نار

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