مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا

أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث وصفته السلطات بأنه "حادث فردي".

قاعدة عسكرية في ولاية جورجيا

وأعلنت السلطات القبض على المهاجم ووضعه في الحجز، موضحة أن الوضع حاليا طبيعي، بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Victoria, Texas plane crash caught on video. The incident happened on Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane. pic.twitter.com/9hRaOXRNag — PPV_TAHOE (@ppv_tahoe) December 12, 2024

وأفادت السلطات بأن إطلاق النار وقع في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة.

وذكرت القاعدة العسكرية في بيان: "إن قاعدة فورت أيزنهاور العسكرية تدعم عائلة الضحية، وستكون المساعدة متاحة لأي شخص تأثر بهذه المأساة".

إلغاء فعاليات مباراة كرة القدم

وكان من المقرر أن تستضيف القاعدة فعاليات مباراة كرة القدم، ولكن تم إلغاؤها بسبب الإغلاق.

ولم تنشر السلطات أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

وتهبط الطائرات التي تواجه مشاكل أحيانا في الشوارع والطرق السريعة.

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