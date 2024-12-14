السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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طبيبة عراقية تجمع بين المهنة وكتابة الرواية

طبيبه عراقية،فيتو
طبيبه عراقية،فيتو هو
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رغم انهماكها في جراحة الفم والأسنان إلا أنها شقت طريقها نحو عالم الأدب، ودخلت نادي الرواية مزاوجة فيها بين عملها في تجميل الأسنان وبين كتابة الرواية.

أمد الملاك، صاحبة الواحد والخمسين، المولودة في العاصمة بغداد، تخصصت في جراحة الفم والأسنان، فألهمتها فكرة الجمال وخطت فلسفته على مسودات الورق، لتحوله إلى روايات عام ألفين وسبعة عشر.

كانت طفولتها مملوءة بالشغف، شغف اللعب والدراسة والطموح بالوصول إلى كلية الطب، حتى شغفها بالجمال الذي جسده تخصصها في مجال تجميل الفم والأسنان، لينتقل بعدها شغفها لجمال الروح"

كيفية تحويل الجمال الي واقع

وكانت  قد أوضحت:الجميع مهووسون بالجمال، وبالتحايل على الشيخوخة، "ودائمًا ما أتساءل كيف يمكن تحويل كل ذلك الجمال إلى واقع؟، فلجأت إلى كتابة الرواية لأنقل تجاربي التي تمثلني في الأصل، إلا أنها ربما تفيد من يفتش عن تجارب الآخرين في خوض مراحل العمر، وتقبلها وحلمنا في أننا نتقدم بالسن مع صورة ذهنية للصحة للشباب أو الشيخوخة".

واتخذت، الملاك، من قيمة الجمال أسلوب حياة، وتقدم في رؤيتها تجربة تعليمية تدريبية تطويرية لكل المهتمين بفكرة الجمال كقيمة يمكن اعتمادها كأسلوب حياة يدعم الرفاهية والعافية

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طبيبة جراحة الفم والأسنان تجميل الأسنان العاصمة بغداد

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