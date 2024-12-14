الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنح السنبلاوين تقضي بعدم الاختصاص في قضية إمام عاشور بتهمة سب جاره

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

قضت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية بعدم اختصاص المحكمة في قضية إمام عاشور  وإعادتها للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف.

 نظرت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس المحكمة، اليوم، قضية اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسب وقذف مواطن.

واستمعت المحكمة إلى طلبات محامي المجني عليه، والذي أكد أنه قدم عدة مستندات تحتوي على فلاشة بها مقاطع فيديو وصور من الحساب الشخصي للاعب، والتي تؤكد صحة الواقعة - على حد قوله - وأن الحساب الشخصي للاعب موثق، مضيفًا أنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت والمصنفات الفنية.

وواجه إمام عاشور 3 اتهامات في أول جلسة أمام محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في القضية المرفوعة ضد اللاعب، والتى أقامها أحد جيرانه ضده بتهمة  الاعتداء عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

إمام عاشور يواجه 3 اتهامات بمحكمة جنح السنبلاوين 

 وجاءت الاتهامات الموجهة لإمام عاشور كالتالي:" إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والسب والقذف، والإزعاج" فيما تغيبت أسرة اللاعب عن حضور الجلسة. 

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بالسب والقذف  

 وبدأت الأحداث أثناء الاحتفال بفوز الزمالك، وذكر المجني عليه، اسم إمام عاشور في أحد مواقع التواصل وسخر منه لعدم نزوله المباراة.

وقام إمام بالرد عليه قائلا “الظروف دي……" وسبه، من حسابه الشخصي  فقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، بعد التقاط “صورة شاشة” لتعليق إمام عاشور، وتم تحديد جلسة اليوم  بمحكمة جنح السنبلاوين.

ورفعت الجلسة بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . 

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بسب مواطن

يذكر ان إمام عاشور من أبناء مدينة السنبلاوين وله شعبية كبيرة بين أبناء مركز السنبلاوين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السنبلاوين المصنفات الفنية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي قضية إمام عاشور فوز الزمالك محافظة الدقهلية محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية محكمة جنح السنبلاوين موقع التواصل الإجتماعى مركز السنبلاوين مواقع التواصل الاجتماع

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتفقد اللمسات النهائية لأنظمة التشغيل بأبراج المنطقة الشاطئية

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في الخرطوم

الكشف عن 150 مقبرة جماعية ارتكبها نظام الأسد في ريف دمشق (فيديو)

نقابات الأطباء بالمحافظات ترفض قانون المسئولية الطبية..تطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي وتشكيل لجنة من المتخصصين لتلقي الشكاوي.. إنشاء صندوق التعويضات عن الضرر الطبي

الأكثر قراءة

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

"كاف" يعلن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 والمباراة الافتتاحية والنهائية

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية