جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بسب مواطن

استمعت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، لدفاع المتهم والمجني عليه في القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتى أقامها أحد جيرانه بعد أن قام "إمام" بالتعدى عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بالسب والقذف

وبدأت الأحداث أثناء الاحتفال بفوز الزمالك، وذكر المجني عليه، اسم إمام عاشور وسخر منه لعدم نزوله المباراة، وعلل ذلك بأمر مسيء لإمام.

وقام إمام بالرد عليه قائلا “الظروف دي……" وتوجه بالسب له، من حسابه الشخصي فقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، بعد التقاط “صورة شاشة” لتعليق إمام عاشور، وتم تحديد جلسة اليوم بمحكمة جنح السنبلاوين.

ورفعت الجلسة بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

يذكر ان إمام عاشور من أبناء مدينة السنبلاوين وله شعبية كبيرة بين ابناء مركز السنبلاوين.

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