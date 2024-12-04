40 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية بشوارع السنبلاوين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، عددا من الشوارع والميادين بمدينة السنبلاوين، للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة، واستمرار جولاته اليومية للتأكد من حسن سير العمل في كافة القطاعات.

المواقع المقترحه لانشاء مبني جديد لديوان رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين



وحيث تفقد محافظ الدقهلية عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة السنبلاوين اطمأن خلالها مستوى الخدمات والنظافة بالمدينة، كما تفقد اللواء"مرزوق" المواقع المقترحه لانشاء مبني جديد لديوان رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة



وأكد "مرزوق" لحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة وغسيل البلدورات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تكثيف حملات رفع الإشغالات

وشدد علي تكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية من خلال التنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور وضرورة استمرار الحملات لمنع الاشغالات.

الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة



وخلال جولته التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد " مرزوق" أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

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