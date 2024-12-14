السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جاهزية ملعب 974 لاستقبال مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال (صور)

ستاد 974 بقطر
ستاد 974 بقطر

أصبح ستاد 974 في دولة قطر علي أتم جاهزية لاستقبال مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي، المقرر أن تقام مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.   

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم  لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدا لوصول حافلة الفريق الي ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة. 

واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خطة وتشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء باتشوكا المكسيكي اليوم السبت في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

تشكيل الأهلي الأقرب أمام باتشوكا 

ومن المنتظر أن يخوض كولر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة الليلة. 

مباراة الاهلي اليوم
مباراة الاهلي اليوم

مباراة الاهلي اليوم

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

باتشوكا 
باتشوكا 

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس. 

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إذاعتها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، والمُقرر نقلها عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports 1 HD - نايل سات

 

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

كأس انتركونتيننتال
كأس انتركونتيننتال

تردد القناة على عرب سات


التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD


تردد قناة الكأس

 

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الإنتركونتيننتال الأهلي النادي الأهلي باتشوكا

مواد متعلقة

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

كأس الإنتركونتيننتال، قائمة المحظورات في مباراة الأهلي وباتشوكا

الأكثر قراءة

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

موقف ريال مدريد من رحيل لاعبه إلى الدوري الألماني

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 3 بلدان عربية في وقت واحد

منوعات

المزيد

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مراحل تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

ما حكم من حلف بالله كذبًا ؟ الأزهر يوضح

تفسير حلم الشرقة في المنام وعلاقته بالمرور بأزمة مادية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية