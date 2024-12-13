جريمة بشعة هزت مركز الزقازيق بالشرقية ( القصة الكاملة )

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية خلال شهرمايو من العام المنقضي2023، راح ضحيتها شاب عشرينى بعدما فقد حياته على يد مجموعة أشخاص فيما أصيب صديقه بجروح بالغة بالجسد بسبب مشادة لفظية بينهم بدائرة مركزشرطة الزقازيق، ولكن ما قصة الجريمة.

جريمة بشعة هزت مركز الزقازيق بعد مقتل شاب رميا بالرصاص

ترجع أحداث القضية لعام 2023 عندما أحالت النيابة العامة بجنوب الشرقية 4 أشخاص، وهم كل من:-"يوسف.م.ع" المتهم الرئيسي و"عبدالنبي.س.م" و"أيمن.أ.ح" و"عطا الله.إ" مقيمين بنطاق مركزالزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما "محمود.الـ" و"علي.ع" بأن أطلق المتهم الأول صوبهما أعيرة نارية مستخدما سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وحال إحرازه أيضا سلاحا أبيض “مطواة قرن غزال” ما نتج عنه حدوث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهمين

وكشف أمرالإحالة للمتهمين بأن قتلوا المجني عليه الأول على إثرمشادة كلامية حال إصابته بعيار ناري أطلقه صوبه المتهم الأول عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حائزين ومحرزين سلاحا ناريا (فرد خرطوش) لمعاونته والشد من أزره بما أتاه من جرم.

وكذك الشروع في قتل المجني عليه الثاني إثر إصابته بعيار ناري أطلقه صوبه المتهم الأول عمدا من غير سبق إصرارولا ترصد إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه الثاني بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت القوات من إلقاء القبض على الجناة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات الزقازيق.



إحالة أوراق قاتل شاب الزقازيق لفضيلة مفتى الديار المصرية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية برئاسة المستشار سامي غنيم رئيس المحكمة أوراق نقاش لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا من عدمه لاتهامه وثلاثة آخرين بإنهاء حياة شاب والشروع في قتل آخر بسبب مشادة لفظية بينهم بدائرة مركز الزقازيق، وحددت هيئة المحكمة جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم وإرجاء الحكم على باقي المتهمين لذات الجلسة.

تصل للإعدام.. عقوبة ممارسة أعمال البلطجة وفقا للقانون

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

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